किसानों के लिए क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री, डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कृषि मेले में समझाया
मैनपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र पर रबी गोष्ठी एवं तिलहन किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने किसानों से फार्मर रजिस्ट्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कृषि विज्ञान केंद्र में मंगलवार को आयोजित रबी गोष्ठी एवं तिलहन किसान मेले में जिलेभर से आए किसानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त बाधित हो सकती है, इसलिए सभी कृषक समय रहते यह कार्य पूरा कर लें।
रबी गोष्ठी व तिलहन किसान मेले में उमड़े किसान, आधुनिक तकनीक अपनाने को किया प्रेरित
जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि में स्थायी वृद्धि तभी संभव है जब किसान नई किस्मों, संतुलित उर्वरक उपयोग और उन्नत तकनीक को व्यवहार में लाएं। उन्होंने किसानों से तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया, ताकि प्रदेश में खाद्य तेलों की आयात निर्भरता कम की जा सके। मेले में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, बैंक, खाद-बीज कंपनियों सहित विभिन्न विभागों ने स्टाल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी।
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कम लागत में अधिक उत्पादन की तकनीक, नई बीज किस्में और फसल सुरक्षा उपाय बताए। उन्होंने किसानों ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब किसान उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान, नरेंद्र वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक उद्यान निरीक्षक सहित कई विभागीय अधिकारी और वैज्ञानिक मौजूद रहे।
