Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बौद्ध सर्किट के लिए जमीन देने से इनकार, मैनपुरी में एसडीएम और किसानों के बीच वार्ता रही बेनतीजा

    By Himanshu Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    मैनपुरी के जसराजपुर में बौद्ध सर्किट के लिए पांच हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण को लेकर एसडीएम और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई, लेकिन किसान जमीन दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    किसानों से बातचीत के दौरान एसडीएम।

    संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव। बौद्ध सर्किट के विकास के लिए अतिरिक्त पांच हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को लेकर एक बार फिर किसानों ने इनकार कर दिया है। एसडीएम से वार्ता से बावजूद किसानों ने जमीन देने में असमर्थता जता दी है। एसडीएम और किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम ने पांच हेक्टेयर जमीन को लेकर जसराजपुर में ग्रामीणों से की वार्ता


    बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा के पास जिले के गांव जसराजपुर में काली नदी किनारे पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए बौद्ध सर्किट बनाए जाने को लेकर जमीन खरीद की प्रक्रिया एक चरण में पूरी हो चुकी है। पर्यटन विभाग द्वारा 45 बीघा जमीन की रजिस्ट्री मई-जून में कराई गई थी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास के लिए पांच हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन तलाशने की कार्रवाई नवंबर में शुरू की गई थी। उप निदेशक पर्यटन लखनऊ कल्याण सिंह ने नवंबर में गांव जसराजपुर पहुंच कर ग्रामीणों से वार्ता की थी। वार्ता में किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया।

    एसडीएम संध्या शर्मा ने की बातचीत

    पांच हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की उपलब्धता को लेकर मंगलवार को एसडीएम संध्या शर्मा ने क्षेत्रीय लेखपाल अरविंद कुमार के साथ गांव पहुंच कर ग्रामीणों से बात की। एसडीएम ने लेखपाल द्वारा चिन्हित जमीन काे देने के लिए ग्रामीणों से रजामंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने कम जमीन होने के चलते खाद्यान संकट व अन्य समस्याओं का उल्लेख कर प्रशासन के निर्णय पर असहमति जता दी। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि जमीन देने के बाद उन लोगों के पास आजीविका का संकट आ जाएगा।

    एसडीएम संध्या शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से हुई बात का विवरण उच्चाधिकारियों को साझा किया गया है। जल्द इस संबंध में सहमति बनाने को लेकर अगले चरण में वार्ता की जाएगी।