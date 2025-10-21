Language
    Mainpuri News: खेत से लौट रहे किसान को सांड ने उठा-उठाकर पटका, मौत; बचाने आया रिश्तेदार भी घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    मैनपुरी में खेत से लौट रहे किसान भगवानदास शाक्य पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बचाने आए रिश्तेदार देशराज भी घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने सांड को पकड़वाने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सोमवार की रात खेत से लौट रहे किसान पर सांड ने हमला बोल दिया। बचाने पहुंचे रिश्तेदार को भी सांड ने पटक दिया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए इटावा के जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां जांच के बाद किसान को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि हालत गंभीर होने पर रिश्तेदार को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

    सांड के हमले में किसान की गई जान, रिश्तेदार घायल

     

    कुसमरा क्षेत्र के नगला पंचम रामनगर निवासी 75 वर्षीय किसान भगवानदास शाक्य सोमवार की रात नौ बजे के करीब परिवार के ही बबलू के साले देशराज के साथ खेत पर गए थे। जहां कुछ बाद दोनों वापस घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में सांड ने भगवानदास पर हमला बोल दिया और उन्हें सींग पर उठाकर पटकने लगा। जब देशराज ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी उठाकर पटक दिया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आए ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें बचाया। स्वजन दोनों को इलाज के लिए इटावा के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

     

    घायल को हायर सेंटर किया रेफर, शव का कराया पोस्टमार्टम

     

    जहां जांच के बाद डाक्टराें ने भगवानदास को मृत घोषित कर दिया। जबकि हालत गंभीर होने पर देशराज को पीजीआइ लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को इटावा में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सांड को पकड़वाए जाने की मांग प्रशासन से की है।

    इस संबंध में एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। क्षेत्रीय लेखपाल को गांव जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सांड को पकड़वाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।