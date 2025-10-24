Language
    मैनपुरी में सांड के हमले से किसान की मौत, खेत पर फसलों की रखवाली कर रहे थे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    मैनपुरी के बिछवां क्षेत्र में खेत पर फसल की रखवाली कर रहे अवधेश नामक किसान पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से बेसहारा गोवंश को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। गुरुवार की रात खेत पर खड़ी फसल की रखवाली करने गए किसान पर सांड ने हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। जहां जाट के बाद डाक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर रखवाया है। वहीं ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा गोवंशी को पकड़वाए जाने की मांग की है।

    बिछवां क्षेत्र के गांव शाहआलमपुर निवासी 40 वर्षीय किसान अवधेश उर्फ राजकुमार खेती कर स्वजन का भरण पोषण करते थे। उन्होंने खेत में धान की फसल पैदा की थी। गुरुवार की रात साढ़े आठ बजे के करीब वह खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे। जब वह खेत पर पहुंचे। तभी वहां घूम रहे एक उग्र सांड ने उन पर हमला बोल दिया।

    किसान को सींग और टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जहां हालत गंभीर होने अवधेश को जिला अस्पताल आए। अस्पताल में जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची बिछवां पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी पर रखवाया है।

    घटना से ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से बेसहारा गोवंशी पकड़कर गोशालाओं में संरक्षित कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में एसओ बिछवां आशीष दुबे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।