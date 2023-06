Mainpuri News: फंदे पर लटका मिला किसान का शव, परिजनों ने लगाया कुछ लोगों से रास्ते के विवाद में हत्या का आरोप

क्षेत्र के गांव जसवंतपुर निवासी एक किसान का शव गांव के पास फंदे पर लटका मिला। मृतक के घुटने जमीन से टिके हुए थे। पुलिस घटना को आत्महत्या बता रही है। वहीं स्वजन ने रास्ते के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। मृतक के भाई ने बताया कि रास्ते को लेकर कुछ लोगों से विवाद था।

फंदे पर लटका मिला किसान का शव

संवाद सूत्र, भोगांव: क्षेत्र के गांव जसवंतपुर निवासी एक किसान का शव गांव के पास फंदे पर लटका मिला। मृतक के घुटने जमीन से टिके हुए थे। पुलिस घटना को आत्महत्या बता रही है। वहीं स्वजन ने रास्ते के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला था किसान जसवंतपुर निवासी किसान बलराम सिंह गुरुवार सुबह अपने खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। बाद में उसका शव खेत में शीशम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला, घुटने जमीन से टिके थे। सूचना मिलते ही स्वजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। शव को फंदे से उतार लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रास्ते के विवाद को लेकर आरोपियों ने की किसान की हत्या मृतक बलराम के भाई दलवीर सिंह ने बताया कि रास्ते को लेकर बलवीर सिंह का कुछ लोगों से विवाद था। 28 जून की शाम इसी बात को लेकर बलराम के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने रास्ते की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसे लेकर कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते के विवाद में उनके भाई की हत्या की गई है। इंस्पेक्टर भोगांव बीएस भाटी ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मृत्यु का सही कारण पता चल सकेगा। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

