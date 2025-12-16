पूर्व सैनिक ने पत्नी को किडनी देकर निभाया सात फेरों का वचन, अंगदान के लिए लोगों को किया प्रेरित

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बेवर क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते और सात फेरों के वचन को पवित्रता से निभाया है। उन्होंने बीमार पत्नी के जीवन बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी है। उन्होंने बताया कि बिना किसी संकोच अपनी पत्नी का जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है और इसलिए इस कर्तव्य को निभाया है। उनके इस कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं।

बिना संकोच निभाया पति धर्म, हो रही सराहना बेवर क्षेत्र के गांव श्यामपुर भटपुरा निवासी पूर्व सैनिक और सपा जिला सचिव अशोक सिंह चौहान वर्तमान में नगर के भांवत रोड पर खरपरी में रहते हैं। उनकी पत्नी पूर्व प्रधान माधवी चौहान कुछ सालों से बीमार चल रही थीं। जांच कराने पर पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। काफी इलाज के बाद भी कोई आराम नहीं मिला तो डाक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने को कहा। इसके बाद पूर्व सैनिक अशोक चौहान ने मेदांता हॉस्पिटल में संपर्क किया।

मां को किडनी के लिए तैयार हो गया था बेटा अशोक का पुत्र हिमांशु चौहान वर्तमान में सेना में लांस नायक और पुत्री श्रेया चौहान सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हैं। जब बच्चों को मां की बीमारी के बारे में पता चला तो दोनों ही मां को किडनी देने को तैयार हो गए, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने शादी के समय सात फेरे लेते समय अपनी पत्नी को जीवन भर साथ निभाने का बचन दिया था। इसलिए वह वह सात फेरों का बचन निभाएंगे।