जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज करने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी मनल चौहान बुधवार दोपहर मैनपुरी पहुंचे। शहर में उनका जोशीला स्वागत किया गया। रोड शो के साथ मनल शहर में खुली जीप में भ्रमण कर रहे हैं।

बता दें उन्होंने 32 गेंद में 47 रन का योगदान दिया था। मनल के पिता सुदीप चौहान औडेन्य पड़रिया मौजा के वर्तमान प्रधान हैं। शहर के नगला जुला निवासी मनल मध्य प्रदेश के मुरैना में अपनी ननिहाल में ही रहते हैं।