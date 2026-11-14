अंडर-19 एशिया कप में मैनपुरी के बेटे मनल चौहान की तूफानी पारी से भारत की शानदार जीत, गांव में जश्न का माहौल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार जीत ने हर क्रिकेट प्रसंशक का दिल जीत लिया। पाकिस्तान को हराकर भारत ने जैसे ही जीत हासिल की, मैनपुरी शहर में मनल चौहान के चाहने वालों के साथ स्वजन ने भी खुशी मनाई।

अल अमीरात में शनिवार को पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 338 रन का लक्ष्य रखा। मनल चौहान और मोहित उल्वा की जोड़ी ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। मनल के आउट होने के बाद अगले खिलाड़ी ने लक्ष्य प्राप्त किया। मनल ने 32 गेंद में 47 रन का योगदान दिया।