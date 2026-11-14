मैनपुरी की बदहाल इंटरलॉकिंग सड़क की बदलेगी सूरत, 2.41 करोड़ की लागत से होगा आरसीसी का निर्माण

संवाद सूत्र, किशनी। वर्षों से जर्जर सड़क और जगह-जगह बने गड्ढों से जूझ रहे किशनी नगर के लोगों को अब आवागमन में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नगर की मुख्य सड़क को नए सिरे से आरसीसी बनाया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। शुक्रवार से निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। करीब दो महीने में सड़क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर की प्रमुख इंटरलाकिंग सड़क लंबे समय से बदहाल थी। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती थी। सड़क की खराब हालत का असर स्थानीय कारोबार पर भी पड़ रहा था।