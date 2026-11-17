जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अंडर-19 एशिया कप में भारत की रोमांचक जीत के हीरो रहे नगला जुला निवासी मनल चाैहान के अभिनंदन की तैयारियां पूर्ण कराई जा रही हैं।

ग्राम प्रधान पिता सुदीप सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार को फोन पर मनल के साथ हुई बात के बाद उनके अभिनंदन की तैयारी आरंभ करा दी गई हैं। वे 18 नवंबर को मैनपुरी आएंगे।

यहां से होगा रोड शो सिंधिया तिराहा से उनका रोड शो निकाला जाएगा, जो सिंधिया तिराहा से बड़ा चौराहा, सिटी पोस्ट आफिस होते हुए क्रिश्चियन तिराहा, स्टेशन रोड, भांवत चौराहा होते हुए करहल चौराहा पर पहुंचेगा। इसके बाद यहां से आशीर्वाद वाटिका में कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। मनल के पिता सुदीप चौहान औडेन्य पड़रिया मौजा के वर्तमान प्रधान हैं।