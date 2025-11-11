मैनपुरी में चार दिन बंद रहेगा रेल फाटक: आपातकालीन मरम्मत करेगा रेलवे, डीएम से मांगा सहयोग

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी में समस्या न हो, इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा सभी ट्रैक (पटरियों) की मरम्मत का कार्य आरंभ कराया गया है। आपात मरम्मत के लिए मैनपुरी से करहल-इटावा मार्ग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थापित क्रासिंग समपार संख्या 3बी किमी 1258 पर चार दिन का ब्लॉक लिया है। वरिष्ठ खंड अभियंता (पीडब्ल्यूवाइ) रेल पथ ने वन-वे रूट पर वाहनों के आवागमन को सुचारु रखने के लिए डीएम से सहयोग मांगा है।

मैनपुरी से करहल-इटावा मार्ग को जोड़ती है समपार संख्या 3बी किमी 1258

इटावा-मैनपुरी रेल ट्रैक पर मरम्मत का कार्य संचालित है। मैनपुरी खंड द्वारा रेलवे समपार संख्या 3बी किमी 1258/5-6 पर आपात मरम्मत का कार्य कराया जाना है। वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ सुरेंद्र यादव का कहना है कि इस क्रासिंग से होकर ही मुख्य सड़क गुजरती है जो मैनपुरी से करहल और इटावा को जोड़ती है। इस क्रासिंग पर 14 नवंबर तक आपात मरम्मत का कार्य होना है। मंगलवार सुे कार्य की शुरुआत होनी है।