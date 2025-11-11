मैनपुरी में चार दिन बंद रहेगा रेल फाटक: आपातकालीन मरम्मत करेगा रेलवे, डीएम से मांगा सहयोग
उत्तर मध्य रेलवे मैनपुरी-इटावा रेल मार्ग पर स्थित क्रासिंग संख्या 3बी पर आपातकालीन मरम्मत करने जा रहा है। इसके चलते 14 नवंबर तक चार दिनों के लिए एक लेन बंद रहेगी। रेलवे ने जिलाधिकारी से यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा है, ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके और यात्रियों को असुविधा न हो।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी में समस्या न हो, इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा सभी ट्रैक (पटरियों) की मरम्मत का कार्य आरंभ कराया गया है। आपात मरम्मत के लिए मैनपुरी से करहल-इटावा मार्ग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थापित क्रासिंग समपार संख्या 3बी किमी 1258 पर चार दिन का ब्लॉक लिया है। वरिष्ठ खंड अभियंता (पीडब्ल्यूवाइ) रेल पथ ने वन-वे रूट पर वाहनों के आवागमन को सुचारु रखने के लिए डीएम से सहयोग मांगा है।
मैनपुरी से करहल-इटावा मार्ग को जोड़ती है समपार संख्या 3बी किमी 1258
इटावा-मैनपुरी रेल ट्रैक पर मरम्मत का कार्य संचालित है। मैनपुरी खंड द्वारा रेलवे समपार संख्या 3बी किमी 1258/5-6 पर आपात मरम्मत का कार्य कराया जाना है। वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ सुरेंद्र यादव का कहना है कि इस क्रासिंग से होकर ही मुख्य सड़क गुजरती है जो मैनपुरी से करहल और इटावा को जोड़ती है। इस क्रासिंग पर 14 नवंबर तक आपात मरम्मत का कार्य होना है। मंगलवार सुे कार्य की शुरुआत होनी है।
चार दिन तक होगा काम
सुरेंद्र यादव ने बताया कि यहां टू-वे सड़क मार्ग है। चार दिन तक रेलवे द्वारा एक लेन पर कार्य होना है, जिसके लिए चार दिन तक वन-वे रूट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ऐसे में एक मार्ग से आने वाले वाहनों को असुविधा हो सकती है। व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उक्त क्रासिंग मार्ग की एक लेन पर वाहनों की आवाजाही से संबंधित प्रबंध कराए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपील की है कि रोडवेज बसों व अन्य मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए इनके रूट को डायवर्ट कर दूसरे मार्ग से गुजारे जाने का प्रबंध कराया जाए।
