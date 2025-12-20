Winter's Diet: सर्दियों की खुराक, दाम बढ़ा बेहिसाब; मंडी में पहुंच गया अंडों का अब ये दाम
मैनपुरी में ठंड बढ़ने के साथ ही अंडों की मांग में तेजी आई है, जिससे बाजार में खपत 40% तक बढ़ गई है। थोक व्यापारी नूर आलम के अनुसार, जिले में प्रतिदिन ...और पढ़ें
जासं, मैनपुरी। ठंड बढ़ते ही जिले में अंडों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पोषण और ऊर्जा से भरपूर अंडे की बढ़ती खपत ने न सिर्फ बाजार की रफ्तार बढ़ाई है, बल्कि इसकी कीमत में भी तेजी ला दी है। हालात यह हैं कि जिले में अंडों की खपत करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है।
आगरा रोड निवासी थोक व्यापारी नूर आलम के अनुसार वर्तमान में जिले में प्रतिदिन लगभग दो लाख अंडों की खपत हो रही है, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक है। बढ़ती मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। नवंबर माह तक 30 अंडों की एक क्रेट 190 रुपये में मिल रही थी, जो अब बढ़कर 215 रुपये तक पहुंच गई है। ठंड के मौसम में लोग अंडे को अपने दैनिक आहार में ज्यादा शामिल कर रहे हैं।
जिला अस्पताल के फिजीशियन डा. जेजे राम के अनुसार अंडा प्रोटीन से भरपूर होने के साथ आसानी से पचने वाला होता है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। यही कारण है कि सर्दियों में इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है। व्यापारियों का मानना है कि जैसे-जैसे ठंड और बढ़ेगी, अंडों की खपत में और इजाफा होगा।
वहीं आगरा में क्रेट का रेट 210 रुपये है। बता दें कि एक क्रेट में 30 अंडे आते हैं। वहीं खुदरा में 10 रुपये की प्रति दर से अंडा बेचा जा रहा है। देसी अंडे का तो मुंहमांगा दाम मांगा जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।