Winter's Diet: सर्दियों की खुराक, दाम बढ़ा बेहिसाब; मंडी में पहुंच गया अंडों का अब ये दाम

जासं, मैनपुरी। ठंड बढ़ते ही जिले में अंडों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पोषण और ऊर्जा से भरपूर अंडे की बढ़ती खपत ने न सिर्फ बाजार की रफ्तार बढ़ाई है, बल्कि इसकी कीमत में भी तेजी ला दी है। हालात यह हैं कि जिले में अंडों की खपत करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है।



आगरा रोड निवासी थोक व्यापारी नूर आलम के अनुसार वर्तमान में जिले में प्रतिदिन लगभग दो लाख अंडों की खपत हो रही है, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक है। बढ़ती मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। नवंबर माह तक 30 अंडों की एक क्रेट 190 रुपये में मिल रही थी, जो अब बढ़कर 215 रुपये तक पहुंच गई है। ठंड के मौसम में लोग अंडे को अपने दैनिक आहार में ज्यादा शामिल कर रहे हैं।