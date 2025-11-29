SIR: कार्य में लापरवाही पर डीएम अंजनी कुमार सिंह सख्त, पंचायत सहायक पर कार्रवाई के आदेश; बच्चों से की अपील
मैनपुरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने करीमगंज के जूनियर हाईस्कूल में एसआईआर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को 4 दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाह पंचायत सहायक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। डीएम ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने और डिजिटलीकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल में शिक्षण व्यवस्था का भी जायजा लिया।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एसआईआर के कार्य की प्रगति परखने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह शुक्रवार दोपहर जूनियर हाईस्कूल करीमगंज पहुंचे। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को चार दिसंबर तक एसआईआर से संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा।
डीएम ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान रहे, किसी भी स्तर पर इसमें कोताही या लापरवाही न बरती जाए। लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई कराई जाएगी। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएं और उनका डिजिटलाइजेशन करें। मृतकों व विस्थापितों के नाम काटने के साथ नए मतदाताओं के नाम को भी शामिल कराया जाए।
1311 मतदात के प्रपत्र भरे
बीएलओ ज्योती ने बताया कि उनके बूथ 252 पर सभी 1311 मतदाता के प्रपत्र भर चुके हैं। 759 संकलित कर लिए गए हैं और 599 का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पंचायत सहायक सौरभ द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। डीएम ने डीपीआरको को फोन कर पंचायत सहायक के विरुद्ध कार्यवाही को निर्देशित किया।
बूथ संख्या 253 के बीएलओ विजयपाल ने बताया कि 691 के प्रपत्र उपलब्ध हो चुके हैं। डीएम ने सभी बीएलओ को जल्द से जल्द प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कराने के लिए कहा।
बच्चों से किया संवाद
जूनियर हाईस्कूल करीमगंज में शिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण कर बच्चों से संवाद किया। अभिभावकों से अपील की कि वे भी सहयोग करें। पंजीकृत 127 के सापेक्ष 56 विद्यार्थी उपस्थित मिले। सहायक अध्यापक अर्चना पांडेय, चंद्रकांता मौर्य, रुपाली सिंह, जूली सिंह उपस्थित मिलीं। डीएम के साथ अनिल सक्सेना व अनुज कुमार भी उपस्थित रहे।
