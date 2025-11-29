SIR: कार्य में लापरवाही पर डीएम अंजनी कुमार सिंह सख्त, पंचायत सहायक पर कार्रवाई के आदेश; बच्चों से की अपील

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एसआईआर के कार्य की प्रगति परखने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह शुक्रवार दोपहर जूनियर हाईस्कूल करीमगंज पहुंचे। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को चार दिसंबर तक एसआईआर से संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा।

डीएम ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान रहे, किसी भी स्तर पर इसमें कोताही या लापरवाही न बरती जाए। लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई कराई जाएगी। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएं और उनका डिजिटलाइजेशन करें। मृतकों व विस्थापितों के नाम काटने के साथ नए मतदाताओं के नाम को भी शामिल कराया जाए।

1311 मतदात के प्रपत्र भरे बीएलओ ज्योती ने बताया कि उनके बूथ 252 पर सभी 1311 मतदाता के प्रपत्र भर चुके हैं। 759 संकलित कर लिए गए हैं और 599 का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पंचायत सहायक सौरभ द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। डीएम ने डीपीआरको को फोन कर पंचायत सहायक के विरुद्ध कार्यवाही को निर्देशित किया।