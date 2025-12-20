शाम 6 बजते ही जल जाएं अलाव, निगरानी करें जिम्मेदार... DM अंजनी कुमार सिंह ने ठंड से बचाव के लिए आदेश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी और कोहरे को देखते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने शुक्रवार की शाम नगर में सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर अलाव के प्वाइंट और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में शाम छह बजते ही निर्धारित प्वाइंट पर अलाव जलवा दिए जाएं।

उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करें। नगर के प्रमुख चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन अलाव जलवाने का प्रबंध कराएं। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के प्वाइंट पर ज्यादा लकड़ी डाली जाए ताकि रात में यहां पहुंचने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो।