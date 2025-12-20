Language
    शाम 6 बजते ही जल जाएं अलाव, निगरानी करें जिम्मेदार... DM अंजनी कुमार सिंह ने ठंड से बचाव के लिए आदेश

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के प्वाइंट व रैन बसों का किया निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी और कोहरे को देखते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने शुक्रवार की शाम नगर में सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर अलाव के प्वाइंट और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में शाम छह बजते ही निर्धारित प्वाइंट पर अलाव जलवा दिए जाएं।

    उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करें। नगर के प्रमुख चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन अलाव जलवाने का प्रबंध कराएं। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के प्वाइंट पर ज्यादा लकड़ी डाली जाए ताकि रात में यहां पहुंचने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

    अधिकारी करें निरीक्षण

    रैन बसेरे में ड्यूटी पर तैनात केयर टेकर ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का बाकायदा विवरण दर्ज करेंगे। पर्याप्त मात्रा में रजाई-गद्दे की व्यवस्था भी कराई जाए। जिला अस्पताल में केयर टेकर सुनील कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक प्रतिदिन बसेरे में लोगों ने विश्राम किया है। यहां पांच चारपाई, पांच-पांच रजाई और गद्दा उपलब्ध हैं। बस स्टेशन परिसर में अलाव न जलने पर बताया गया कि लकड़ी विलंब से डाले जाने के कारण समस्या हुई थी। निरीक्षण के समय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बुद्धिप्रकाश, अनिल सक्सेना, अनुज कुमार आदि मौजूद रहे।