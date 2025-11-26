Language
    सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं, SIR को गंभीरता से लें कार्यकर्ता; होनी नहीं चाहिए चूक

    By Badrul Hasan Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    मैनपुरी में, सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से एसआईआर को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के महत्व पर जोर दिया और बीएलओ की मदद करने को कहा। उन्होंने बिहार में वोट कटने की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, अन्यथा वे मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।

    मैनपुरी पहुंचीं सपा सांसद डिंपल यादव।

    संसू, जागरण. करहल (मैनपुरी)। सांसद डिंपल यादव बुधवार को क्षेत्र के गांव सौज एक निजी कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि सभी कार्यकर्ता एसआइआर को गंभीरता से लें।

    एक-एक कार्यकर्ता मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने का काम करें। बीएलओ की इस काम में मदद करें। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा एसआइआर को लेकर जल्दबाजी की गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है।

    उन्होंने समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी को हिदायत दी है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बहुत आवश्यक है। वरना आप लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बिहार में 65 लाख वोट इसी तरह कटे हैं।

    एसआइआर को मतदाता हल्के में ले रहे हैं लेकिन जिसका सूची में नाम नहीं जुड़ेगा वह चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा। सभी लोग एसआइआर सूची में बीएलओ का सहयोग करें।

    विधायक तेज प्रताप सिंह यादव, विधायक किशनी बृजेश कठेरिया, जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोबरन सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतीश यादव, प्रधान अवधेश यादव, प्रधान संजू यादव, आचार्य होतीलाल यादव आदि मौजूद रहे।