सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं, SIR को गंभीरता से लें कार्यकर्ता; होनी नहीं चाहिए चूक

संसू, जागरण. करहल (मैनपुरी)। सांसद डिंपल यादव बुधवार को क्षेत्र के गांव सौज एक निजी कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि सभी कार्यकर्ता एसआइआर को गंभीरता से लें। एक-एक कार्यकर्ता मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने का काम करें। बीएलओ की इस काम में मदद करें। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा एसआइआर को लेकर जल्दबाजी की गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी को हिदायत दी है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बहुत आवश्यक है। वरना आप लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बिहार में 65 लाख वोट इसी तरह कटे हैं।