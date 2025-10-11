Language
    'गृहमंत्री तो भाजपा के ही हैं फिर भी...', अफगान के विदेश मंत्री को लेकर भी खुलकर बोलीं डिंपल

    By Devendra Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:16 PM (IST)

    मैनपुरी में, सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर घुसपैठ के मुद्दे पर विरोधाभासी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल बातें करती है, रोजगार नहीं है, और किसान खाद के लिए खाली हाथ हैं। डिंपल ने महंगाई और बिजली दरों में वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पीडीए परिवार को साथ लेकर चलने की बात कही और सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घुसपैठ को लेकर भाजपा विरोधाभाषी बात करती है। गृह मंत्री तो उनके अपने ही हैं। यदि फिर भी वे घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर यह चिंतन उन्हें करना चाहिए। अफगान के विदेश मंत्री को बुलाकर सम्मान दिया जाता है। अभी तक भाजपा आतंकी देश के विरोध में बोलती रही है। फिर ऐसे नेता को सम्मानित किया जाता है तो महिला विरोधी बयान देता है और भाजपा सुनती है। यह तो दुभाषिया नीति है। लोगों को सब समझ आता है। आने वाले समय में निश्चित ही परिवर्तन होगा।

    यह बातें सपा सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को किशनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पत्रकारों से वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ बातें कर रही है। रोजगार की बातें हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। डीएपी-खाद के दावे हैं, लेकिन किसान खाली हाथ हैं। सुरक्षा, सुविधा सब ताक पर हैं। पूरा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। अघोषित कटौती हो रही है। उपकरण साथ नहीं दे रहे हैं। इन समस्याओं के निराकरण की बजाय भाजपा के नेता लोगों को बरगलाने व मुद्दों से भटकाने में लगे हैं।

    महंगाई बेलगाम होती जा रही है। बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक और महंगाई का झटका उपभोक्ताओं को दिया जाना है। कथनी और करनी अलग है। धरातल पर उतरकर देखिए, देश की स्थिति की सही जानकारी हो जाएगी। हम सिर्फ मंच से नंबर वन होने का दंभ भर रहे हैं, जबकि अन्य रिपोर्ट सरकार को चेता रही हैं। फिर भी सरकार कुछ समझना नहीं चाहती है। हमने सभी वर्ग की लड़ाई लड़ी है। पीडीए परिवार को साथ लेकर चलना ही हमारा उद्देश्य है।

    प्रदेश की योगी सरकार स्कूल बंद करा रही है। मुख्यमंत्री स्कूलों का संचालन नहीं करा पा रहे हैं। किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह बुल्डोजर वाली कार्यवाही कराई जाती है। सांसद ने गांव बोझा, हरीपुर, मुरगिया किशनपुर, अहमलपुर में शोक संवेदना व्यक्त की।

    उनके साथ मुकुल यादव, किशनी चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप यादव सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, विधायक किशनी बृजेश कठेरिया, एमएलसी मुकुल यादव, विपिन राज यादव, पूर्व विधायक संध्या कठेरिया, सुमन दिवाकर, डा. गजराज यादव, रामपाल सिंह, उमाशंकर यादव, सत्यम कठेरिया, जसकरन कठेरिया, संजीव सविता, लालू यादव, बउआ गुप्ता, छबीले यादव, मातादीन यादव, विकास गुप्ता मौजूद रहे।