    फोन की शिकायत करने पर नाराज बहू ने सास को उतारा मौत के घाट: फंदे पर लटकाया शव, पति को पीटा

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    मैनपुरी में एक बहू ने सास द्वारा फोन पर बात करने की शिकायत करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया। मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसकी बहन और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बार-बार फोन पर बात करने की जानकारी स्वजन को देने से नाराज बहू ने पति की गैर मौजूदगी में सास की गला घोंटकर हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। कुछ देर बाद पहुंचे पति ने शव लटका देख विरोध किया तो उसकी मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतका के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसकी बहन सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    शव फंदे पर लटकाया, पति के विरोध करने पर की मारपीट



    कोतवाली क्षेत्र के गांव धारऊ निवासी 47 वर्षीय विधवा तारावती का शव शुक्रवार की शाम साढ़े सात बजे के करीब घर के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका मिला था। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने फंदे से शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया। इस दौरान मृतका के पुत्र नीशू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी नेहा फोन पर किसी से बात करती है। जिसकी शिकायत मां तारावती ने नेहा के पिता से कर दी थी। इस बात से पत्नी आग बबूला होकर नाराज चल रही थी।


    पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, हत्या की प्राथमिकी दर्ज

    शुक्रवार शाम को पत्नी ने उन्हें फोन कर कहा कि घर आ जाओ और वहां यहां मेरे फूफा उदयपाल, बहन पूजा आए हुए हैं। तुमने और तुम्हारी मां ने मुझ पर फोन करने का जो आरोप लगाया है, इसी बात करेंगे। इस पर नीशू ने कहा कि तुम इन लोगों को चाय नाश्ता कराओ। तभी नेहा ने गुस्से में कहा कि यह लोग चाय नाश्ता करने नहीं आए हैं। हम लोगों का मूड बहुत खराब है। कुछ देर बाद नीशू घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद पत्नी नेहा ने दरवाजा खोला। जंगले से झांककर देखा तो आंगन में मां का शव फंदे लटका मिला।

    नीशू ने पत्नी, उदयपाल और पत्नी की बहन पूजा से कहा कि तुम लोगों ने मां को क्यों मार दिया। तब तीनों ने मिल कर उनकी मारपीट की। शोर मचाने पर तीनों भाग गए। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने पत्नी नेहा, उसकी बहन पूजा, फूफा उदयपाल और महावीर निवासी एहमदपुर करहल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।



    शव का पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के पुत्र की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया जाएगा। फतेह बहादुर सिंह भदौरिया, कोतवाली प्रभारी।