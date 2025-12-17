Language
    संत प्रेमानंद के लिए ऐसा प्रेम... हाड़ कंपाने वाली ठंड में दंडवत यात्रा पर निकला ये युवक

    By Vipin Kumar Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    मैनपुरी के एलाऊ क्षेत्र में, लखनऊ के काकोरी का करन नामक एक युवक संत प्रेमानंद के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दंडवत यात्रा कर रहा है। उसने बताया ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, अजीतगंज। मन में यदि श्रद्धा हो तो मनुष्य के लिए कोई भी भक्ति असंभव नहीं है। दिसंबर की हाड़ कंपाने वाली सर्दी में एक भक्त अपने गुरु के स्वास्थ्य की कामना में इतनी लंबी दंडवत यात्रा करना कोई सहज नहीं है। ऐसी ही एक यात्रा संत प्रेमानंद के अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर वृंदावन जा रहा युवक करन कर रहा है।

    बुधवार को एलाऊ क्षेत्र में एक युवक सड़क पर दंडवत यात्रा करते हुए जा रहा था। ग्रामीणों ने युवक को रोककर पूछा तो उसने अपना नाम करन बताया। वह लखनऊ के काकोरी का रहने वाला है।

    उसने बताया कि चार माह पूर्व संत प्रेमानंद के निधन की खबर फर्जी वायरल कर दी गई थी, बाद में जानकारी हुई कि वह जीवित हैं। उसी दिन से उसने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ यह दंडवत यात्रा शुरु की थी। उसने बताया कि मार्च तक वह वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद के दर्शन कर वापस घर लौटेगा।