    किसानों के काम की खबर: ठंड बढ़ने के साथ कृषि विभाग अलर्ट, सर्दी में कैसे बचाएं सरसों की फसल?

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    मैनपुरी में ठंड बढ़ने से कृषि विभाग सतर्क हो गया है। जिला कृषि अधिकारी ने खेतों में जाकर सरसों की फसल का निरीक्षण किया और किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एनपीपीएस एप के फायदे बताए, जिससे किसान फसल को रोगों और कीटों से बचा सकते हैं और मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    सरसों की फसल। फाइल

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिले में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, जिसका सीधा असर रबी फसलों पर देखा जा रहा है। ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों के खेतों में खड़ी सरसों की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने फसल की वर्तमान स्थिति, रोग-पहचान और समय पर बचाव के उपायों की जानकारी किसानों को सरल भाषा में समझाई।

    जिला कृषि अधिकारी ने खेतों में जाकर जाना फसलों का हाल



    जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को जागीर क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर खेतों में खड़ी सरसों की फसल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि अचानक बढ़ रही ठंड और कोहरे की स्थिति में सरसों की फसल पीली पड़ने, माहू (एफिड), वाइट रस्ट व पत्तों के झुलसा रोग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में किसानों को नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करने, कीटों की प्रारंभिक अवस्था में ही दवा छिड़काव करने और खेतों में उचित नमी बनाए रखने की सलाह दी।

    किसानों को बताया एनपीपीएस एप का फायदा

    अविशांक सिंह चौहान ने किसानों को एनपीपीएस एप की विशेषताएं भी बताईं। उन्होंने कहा कि यह एप किसानों के लिए फसल सुरक्षा का कारगर साधन है, जिसमें रोग-कीट पहचान, समाधान, दवा सुझाव, विशेषज्ञ सलाह और मौसम आधारित चेतावनी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है। एप का उपयोग कर किसान घर बैठे उपज बचाव से जुड़ी अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मौसम में आ रहे बदलाव के प्रति जागरूक रहें और निर्देशों का पालन कर अपनी फसल को नुकसान से बचाएं।