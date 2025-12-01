Language
    हाथों में मेहंदी, लाल जोड़ा था तैयार और बजने वाली थी शहनाई... तभी पहुंच गई पुलिस और रुक गई लड़की की शादी

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    मैनपुरी में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की को बाल वधू बनने से बचाया। एलाऊ क्षेत्र के एक गांव में शिकायत मिलने पर टीम ने कार्यवाही की और विवाह को रुकवाया। किशोरी की उम्र 17 वर्ष पाई गई, जिसके बाद टीम ने परिवार को बालिग होने पर ही शादी करने की चेतावनी दी और किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नाबालिग बेटियों को दुल्हन बनने से बचाने में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 मददगार साबित हो रही है। हेल्पलाइन मिली शिकायत पर रविवार को एलाऊ क्षेत्र के एक गांव में पहुंची टीम ने नाबालिग को बालिका वधू बनने से बचा लिया है। किशोरी की रविवार शाम शिकोहाबाद से बरात आनी थी। विवाह रोककर टीम ने किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने के लिए सोमवार को बुलाया है। 

    शाम को आनी थी बरात, आज बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होगी किशोरी


    एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी की शादी स्वजन ने फिरोजाबाद जिले के कस्बा शिकोहाबाद से तय कर दी। घर में शादी कार्यक्रम चल रहा था और रविवार शाम बरात आनी थी। नाबालिग की शादी होने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी गई, जिस पर टीम सक्रिय हो गई।

    पुलिस के साथ पहुंचे गांव

    शिकायत मिलते ही रविवार दोपहर को चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार, केस वर्कर जयचंद्र कुमार, वन स्टाप सेंटर की मैनेजर कामिनी यादव स्थानीय पुलिस के साथ गांव पहुंचे। जहां उन्होंने ग्रामीण और स्वजन से जानकारी ली तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद टीम ने किशोरी से बात और उसके उम्र संबंधी प्रमाण पत्र देखे। जिनमें किशोरी की उम्र 17 वर्ष पाई गई। जिस टीम ने बाल विवाह रुकवाकर स्वजन को बालिग होने के बाद ही शादी करने की हिदायत दी।

    जिला कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने बताया कि किशोरी को आज बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। जहां उसके बयान दर्ज करने के बाद स्वजन को बालिग होने के बाद विवाह करने का शपथ पत्र लिया जाएगा।