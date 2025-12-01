हाथों में मेहंदी, लाल जोड़ा था तैयार और बजने वाली थी शहनाई... तभी पहुंच गई पुलिस और रुक गई लड़की की शादी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नाबालिग बेटियों को दुल्हन बनने से बचाने में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 मददगार साबित हो रही है। हेल्पलाइन मिली शिकायत पर रविवार को एलाऊ क्षेत्र के एक गांव में पहुंची टीम ने नाबालिग को बालिका वधू बनने से बचा लिया है। किशोरी की रविवार शाम शिकोहाबाद से बरात आनी थी। विवाह रोककर टीम ने किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने के लिए सोमवार को बुलाया है।

शाम को आनी थी बरात, आज बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होगी किशोरी

एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी की शादी स्वजन ने फिरोजाबाद जिले के कस्बा शिकोहाबाद से तय कर दी। घर में शादी कार्यक्रम चल रहा था और रविवार शाम बरात आनी थी। नाबालिग की शादी होने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी गई, जिस पर टीम सक्रिय हो गई।

पुलिस के साथ पहुंचे गांव शिकायत मिलते ही रविवार दोपहर को चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार, केस वर्कर जयचंद्र कुमार, वन स्टाप सेंटर की मैनेजर कामिनी यादव स्थानीय पुलिस के साथ गांव पहुंचे। जहां उन्होंने ग्रामीण और स्वजन से जानकारी ली तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद टीम ने किशोरी से बात और उसके उम्र संबंधी प्रमाण पत्र देखे। जिनमें किशोरी की उम्र 17 वर्ष पाई गई। जिस टीम ने बाल विवाह रुकवाकर स्वजन को बालिग होने के बाद ही शादी करने की हिदायत दी।