Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mainpuri Accident: लखनऊ जा रही बसपा कार्यकर्ताओं की बस पेड़ से टकराई, 10 से अधिक घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:46 AM (IST)

    मैनपुरी में सड़क हादसे में, लखनऊ जा रही बसपा कार्यकर्ताओं से भरी बस एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 10 से अधिक बसपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना मैनपुरी में हुई, जहां बस चालक का नियंत्रण खो बैठने से यह हादसा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त बस की तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कार्यकर्ताओं को लेकर लखनऊ में आयोजित बसपा की रैली में शामिल होने जा रही बस अनियंत्रित होकर देर रात बिजली पोल में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में बैठे 10 से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच चालक बस छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30 से अधिक कार्यकर्ताओं के लिए निकली थी बस


    पूर्व मुख्यमंत्री मायवती की रैली में शामिल होने के लिए बुधवार की रात 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर बस लखनऊ जा रही थी। रात साढ़े 10 बजे के करीब जब बस नगर के रेलवे स्टेशन रोड पहुंची। तभी अचानक अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। इस बीच चालक बस छोड़कर भाग गया।

    घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में कराया भर्ती

    सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां हादसे घायल हुए 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घायलों के अनुसार चालक शराब के नशे में था। इसी वजह से हादसा हुआ है। पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है।