Mainpuri Accident: लखनऊ जा रही बसपा कार्यकर्ताओं की बस पेड़ से टकराई, 10 से अधिक घायल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कार्यकर्ताओं को लेकर लखनऊ में आयोजित बसपा की रैली में शामिल होने जा रही बस अनियंत्रित होकर देर रात बिजली पोल में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में बैठे 10 से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच चालक बस छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

30 से अधिक कार्यकर्ताओं के लिए निकली थी बस

पूर्व मुख्यमंत्री मायवती की रैली में शामिल होने के लिए बुधवार की रात 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर बस लखनऊ जा रही थी। रात साढ़े 10 बजे के करीब जब बस नगर के रेलवे स्टेशन रोड पहुंची। तभी अचानक अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। इस बीच चालक बस छोड़कर भाग गया।