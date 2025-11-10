Language
    दो घंटे में खाली हो गया वर्षाें पुराना अतिक्रमण... डीएम ने बुलडोजर से हटाए अवैध कब्जे, दुकानदारों में मची खलबली

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:01 AM (IST)

    मैनपुरी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्टेशन रोड पर नाले के ऊपर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों के अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। एक इंडिया मार्का हैंडपंप में अवैध रूप से  लगाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने स्टेशन रोड पर सड़क किनारे नाले पर अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानदारों व अन्य अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया।

    प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी मच गई। अभियान के दौरान जिलाधिकारी का सख्त रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने नियमों की अनदेखी करने पर मौके पर ही आर्थिक दंड की कार्रवाई के निर्देश दिए।

     

    नगर पालिका की कार्रवाई देख अतिक्रमणकारियों में मची खलबली

     

    स्टेशन रोड पर लंबे समय से सड़क किनारे नाले के ऊपर कब्जा कर स्थाई और अस्थाई निर्माण कर लिया गया था, जिससे न केवल यातायात बाधित रहता था बल्कि जल निकासी भी प्रभावित हो रही थी। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका की टीम और प्रशासनिक अमला दोपहर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने देखते ही देखते फुटपाथ पर पड़े टीनशेड और नाले पर डाले गए स्लैब को ध्वस्त कर दिया। करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में आधे स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटा दिया गया।

     

    पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया

     

    इसी दौरान जिलाधिकारी ने कन्हैया भोजनालय के समीप लगे इंडिया मार्का हैंडपंप में अवैध रूप से सबमर्सिबल लगी देख नाराजगी जताई और मौके पर ही अधिशाषी अधिकारी बुद्विप्रकाश को पांच हजार रुपये जुर्माने की रसीद काटने के निर्देश दिए। आदेश का पालन करते हुए अधिशाषी अधिकारी द्वारा तुरंत जुर्माना रसीद काटी गई और संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये की धनराशि नगद वसूल की गई।

    जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


    अभियान के दौरान एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, इंस्पेक्टर फतेह बहादुर सिंह भदौरिया, कार्यालय अधीक्षक वरुण मिश्रा, सफाई निरीक्षक शिशुपाल सिंह सहित पुलिस बल माैजूद रहा।


    स्टेशन रोड को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नाला के ऊपर किसी का स्थाई व अस्थाई अमिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। आज पुन: स्टेशन रोड पर नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी। - बुद्वि प्रकाश, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका