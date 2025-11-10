दो घंटे में खाली हो गया वर्षाें पुराना अतिक्रमण... डीएम ने बुलडोजर से हटाए अवैध कब्जे, दुकानदारों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने स्टेशन रोड पर सड़क किनारे नाले पर अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानदारों व अन्य अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी मच गई। अभियान के दौरान जिलाधिकारी का सख्त रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने नियमों की अनदेखी करने पर मौके पर ही आर्थिक दंड की कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर पालिका की कार्रवाई देख अतिक्रमणकारियों में मची खलबली स्टेशन रोड पर लंबे समय से सड़क किनारे नाले के ऊपर कब्जा कर स्थाई और अस्थाई निर्माण कर लिया गया था, जिससे न केवल यातायात बाधित रहता था बल्कि जल निकासी भी प्रभावित हो रही थी। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका की टीम और प्रशासनिक अमला दोपहर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने देखते ही देखते फुटपाथ पर पड़े टीनशेड और नाले पर डाले गए स्लैब को ध्वस्त कर दिया। करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में आधे स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटा दिया गया।

पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया इसी दौरान जिलाधिकारी ने कन्हैया भोजनालय के समीप लगे इंडिया मार्का हैंडपंप में अवैध रूप से सबमर्सिबल लगी देख नाराजगी जताई और मौके पर ही अधिशाषी अधिकारी बुद्विप्रकाश को पांच हजार रुपये जुर्माने की रसीद काटने के निर्देश दिए। आदेश का पालन करते हुए अधिशाषी अधिकारी द्वारा तुरंत जुर्माना रसीद काटी गई और संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये की धनराशि नगद वसूल की गई।