शादी के बाद विवाद: नकदी और गहने लेकर मायके गई बहू; जान से मारने की दे रही धमकी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शादी के चार दिन बाद से ही बहू ने घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद शुरू कर दिया। काफी समझाने के बाद भी बहू के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और वह घर में रखी नकदी व आभूषण लेकर मायके चली गई। शिकायत करने पर बहू के स्वजन ने ससुर की मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर के मोहल्ला बागवान निवासी रामखिलाड़ी ने न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार की शाम कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उनके पुत्र विशाल की शादी 13 अप्रैल 2025 को शिवानी निवासी बैंक कॉलोनी के साथ संपन्न हुई। शादी के चार दिन बाद से ही शिवानी ने छोटी-छोटी बातों को विवाद करना शुरू कर दिया। 20 जुलाई को शिवानी अपने पिता अरविंद कुमार, भाई नितिन के साथ घर आई और उनकी पत्नी के जेवरात, नकदी लेकर मायके चली गई। 20 अगस्त को शिवानी अपने भाई नितिन, पिता अरविंद, चंद्रशेखर एक दारोगा के साथ आई और गैराज में खड़ी कार ले गई।

समझौते के लिए 20 लाख रुपये आरोपित मामले में समझौता करने के लिए 20 लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगे। आठ सितंबर को वह परिवार न्यायालय में जा रहे थे। तभी श्मशान घाट रोड पर नितिन, जितिन, अरविंद, चंद्रशेखर, ईशू गौतम निवासी नगला नया दीवानी रोड, रुस्तम सिंह निवासी अंबरपुर एलाऊ ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उसी दिन शाम को नामजद लोग दारोगा, दो सिपाही को लेकर आए और गाली गलौज कर अलमारी में रखे पत्नी व पुत्री के आभूषण, नकदी निकाल ले गए।