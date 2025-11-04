Mainpuri News: बारात में डांस पर हंगामा, ईंट-पत्थर चलने से मची खलबली; कार क्षतिग्रस्त
बेवर में एक शादी समारोह में घुड़चढ़ी के दौरान डांस को लेकर बारातियों और घरातियों में विवाद हो गया। इस मारपीट में दुल्हन के भाई सहित दो लोग घायल हो गए। पीड़ित अंकित ने पुलिस को तहरीर देकर कार क्षतिग्रस्त करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण. बेवर। कस्बा में रविवार रात आई बरात में घुडचढ़ी के दौरान डांस को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान बरातियों और घरातियों में ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में दुल्हन के भाई सहित दो लोग घायल हो गए। पीड़ित ने कार क्षतिग्रस्त कर मोबाइल छीनने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के गांव धुबिया कौआटांडा निवासी अंकित ने सोमवार को थाने में तहरीर दी है। जिसमें बताया कि रविवार को कुरावली के गांव हीरापुर की रहने वाली परिवार की बहन का विवाह कस्बा बेवर के बझेरा रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में हो रहा था। रात में घुड़चढ़ी के दौरान मैरिज होम के निकट बराती डांस कर रहे थे। तभी अंकित अपने साथी पवन के साथ वहां पहुंच गए और डांस करने लगे। डांस करते समय हीरापुर के रहने वाले बराती धक्का मुक्की करने लगे।
मारपीट में दुल्हन के भाई सहित दो घायल, कार क्षतिग्रस्त कर मोबाइल छीनने का आरोप
विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए उन्हें और पवन को पीटना शुरू कर दिया। विवाद के हुए हंगामे के बीच अफरा-तफरी मच गई। दोनों पक्ष के बीच ईंट पत्थर चलने लगे। किसी तरह कुछ संभ्रांत लोगों ने आकर विवाद को शांत को कराया। मारपीट में अंकित और पवन घायल हो गए। आरोप लगाया गया कि नामजद लोगों ने उनकी कार में तोड़फोड़ करते हुए मोबाइल छीन लिए। किसी तरह से भाग कर जान बचाई।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला मारपीट हुई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।