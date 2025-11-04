Mainpuri News: बारात में डांस पर हंगामा, ईंट-पत्थर चलने से मची खलबली; कार क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, जागरण. बेवर। कस्बा में रविवार रात आई बरात में घुडचढ़ी के दौरान डांस को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान बरातियों और घरातियों में ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में दुल्हन के भाई सहित दो लोग घायल हो गए। पीड़ित ने कार क्षतिग्रस्त कर मोबाइल छीनने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।



क्षेत्र के गांव धुबिया कौआटांडा निवासी अंकित ने सोमवार को थाने में तहरीर दी है। जिसमें बताया कि रविवार को कुरावली के गांव हीरापुर की रहने वाली परिवार की बहन का विवाह कस्बा बेवर के बझेरा रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में हो रहा था। रात में घुड़चढ़ी के दौरान मैरिज होम के निकट बराती डांस कर रहे थे। तभी अंकित अपने साथी पवन के साथ वहां पहुंच गए और डांस करने लगे। डांस करते समय हीरापुर के रहने वाले बराती धक्का मुक्की करने लगे।