मैनपुरी में एचटी लाइन की चपेट में आने से बालक की मौत, पेड़ पर चढ़ते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पेड़ पर चढ़ते समय 11 वर्षीय बालक वहां से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन उसे लेकर पीजीआई सैफई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में बालक की मृत्यु हो गई। स्वजन और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेड़ पर चढ़ते समय हुआ हादसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव टिकरई निवासी श्रीनिवास का 11 वर्षीय पुत्र हरभजन गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब स्वजन के साथ खेत पर गया था। स्वजन खेत में खड़ी धान की फसल काट रहे थे। इस बीच हरभजन खेत किनारे लगे नीम के पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी वह वहां से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर गिर गया। आनन-फानन में स्वजन उसे गंभीर अवस्था में पीजीआई सैफई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

स्वजन और ग्रामीणों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही आरोप ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद विभाग द्वारा झूलते तारों को ऊंचा नहीं कराया गया है। जिससे ये घटना घटित हुई है। ग्रामीणों ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पाकर कुर्रा इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह मौके पर पहुंच गए। जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया है।