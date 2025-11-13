Language
    मैनपुरी में एचटी लाइन की चपेट में आने से बालक की मौत, पेड़ पर चढ़ते समय हुआ हादसा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    मैनपुरी में एक हादसे में, 11 वर्षीय बालक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह खेत में पेड़ पर चढ़ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि तारों को ऊंचा करने की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मृतक का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पेड़ पर चढ़ते समय 11 वर्षीय बालक वहां से गुजरी हाटेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन उसे लेकर पीजीआ सैफई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में बालक की मृत्यु हो गई। स्वजन और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया है।

    पेड़ पर चढ़ते समय हुआ हादसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव

     

    कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव टिकरई निवासी श्रीनिवास का 11 वर्षीय पुत्र हरभजन गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब स्वजन के साथ खेत पर गया था। स्वजन खेत में खड़ी धान की फसल काट रहे थे। इस बीच हरभजन खेत किनारे लगे नीम के पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी वह वहां से गुजरी हाटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर गिर गया। आनन-फानन में स्वजन उसे गंभीर अवस्था में पीजीआ सैफई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

     

    स्वजन और ग्रामीणों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही आरोप

     

    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद विभाग द्वारा झूलते तारों को ऊंचा नहीं कराया गया है। जिससे ये घटना घटित हुई है। ग्रामीणों ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पाकर कुर्रा इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह मौके पर पहुंच गए। जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया है।

    कुर्रा इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी पर भिजवाया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।