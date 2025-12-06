Language
    भांवत चौराहा रेलवे क्रॉसिंग चार दिन के लिए बंद! इस मार्ग का कर सकते हैं प्रयोग

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    भावंत चौराहा क्रासिंग

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। आपात मरम्मत के चलते रेलवे ने नगर स्थित भांवत चौराहा क्रासिंग को चार दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मैनपुरी से किशनी को जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर मरम्मत कार्य के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद होगा। वरिष्ठ खंड अभियंता, उत्तर मध्य रेलवे ने आवागमन को सुचारु रखने के लिए डीएम को पत्र लिखकर अस्थायी रूट का प्रबंध कराए जाने की मांग की है।

    उत्तर मध्य रेलवे शनिवार से आरंभ कराएगा आपात मरम्मत कार्य

    उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल अपनी सभी क्रासिंग की आपात मरम्मत का कार्य करा रहा है। टूंडला-फर्रुखाबाद रूट पर पड़ने वाली सभी क्रासिंग को इसके लिए चुना गया है। वरिष्ठ खंड अभियंता, रेल पथ सुरेंद्र यादव का कहना है कि रेलवे के उच्चाधिकारियों द्वारा समपार संख्या 4-बी किमी 1260/10-11 पर सुबह आठ बजे से आपात मरम्मत कार्य के चलते फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। चूंकि, यहां सिगल फाटक ही है, ऐसे में यहां से आवागमन की अनुमति भी प्रदान नहीं की जा सकती है। यह मुख्य क्रासिंग है जो मैनपुरी नगर को किशनी, भांवत और कुर्रा मार्ग से जोड़ती है। प्रतिदिन इस मार्ग से दो हजार से ज्यादा वाहनों का आवागमन होता है।

    वरिष्ठ खंड अभियंता रेलवे ने डीएम को पत्र भेजकर अस्थायी डायवर्ट रूट के प्रबंध कराने की मांग की

    डीएम को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि नौ दिसंबर तक आपात मरम्मत होने तक सामान्य आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक रूट का प्रबंध कराया जाए। जिससे वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से बना रहे।


    इस मार्ग का कर सकते हैं प्रयोग

    किशनी मार्ग के लिए जाने वाले वाहन ईशन नदी पुल से दीवानी तिराहा होकर निकलेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र मार्ग से अंडरपास होते हुए यदुवंशनगर मार्ग से किशनी मार्ग पर निकल सकते हैं।