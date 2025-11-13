महिला बैंककर्मी से 7 साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी! मैनपुरी में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शादी का झांसा देकर महिला बैंककर्मी से सात वर्ष तक किया यौन शोषण किया गया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। समझौता के बाद भी आरोपित परेशान कर रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

दबाव बनाने पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने की दी धमकी

नगर की एक कॉलोनी निवासी एक महिला बैंककर्मी ने बुधवार को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात शिवम कुमार निवासी जागीर थाना एलाऊ और हाल निवासी राधारमन रोड आवास विकास कालोनी से हुई थी। कई दिनों तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। इस बीच एक दिन शिवम ने उन्हें घर पर बुलाया, वहां मौजूद शिवम की मां सरला देवी ने कहा कि वह अपने पुत्र की शादी तुमसे करेंगी। इसके बाद से ही शिवम शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा।



पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी जब शादी करने को कहा तो उसने मना कर दी, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। तब शिवम ने समझौता कर लिया था। इसके बाद वह फिर फोन पर बात करने लगा और काल करके घर बुला लिया। जब वह उसके घर पहुंची तो नशे की हालत में आरोपित ने गाली गलौज कर मारपीट की। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भाग निकलीं तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। अब आरोपित आपत्तिजनक फोटो, वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। बैंक में नौकरी करने के कारण उनका बाहर आना-जाना भी होता है। पीड़िता ने आरोपित और उसके स्वजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।