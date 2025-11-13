Language
    महिला बैंककर्मी से 7 साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी! मैनपुरी में केस दर्ज

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:03 AM (IST)

    मैनपुरी में एक महिला बैंककर्मी ने शिवम कुमार पर शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शादी का झांसा देकर महिला बैंककर्मी से सात वर्ष तक किया यौन शोषण किया गया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। समझौता के बाद भी आरोपित परेशान कर रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    दबाव बनाने पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने की दी धमकी


    नगर की एक कॉलोनी निवासी एक महिला बैंककर्मी ने बुधवार को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात शिवम कुमार निवासी जागीर थाना एलाऊ और हाल निवासी राधारमन रोड आवास विकास कालोनी से हुई थी। कई दिनों तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। इस बीच एक दिन शिवम ने उन्हें घर पर बुलाया, वहां मौजूद शिवम की मां सरला देवी ने कहा कि वह अपने पुत्र की शादी तुमसे करेंगी। इसके बाद से ही शिवम शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा।


    पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी

     

    जब शादी करने को कहा तो उसने मना कर दी, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। तब शिवम ने समझौता कर लिया था। इसके बाद वह फिर फोन पर बात करने लगा और काल करके घर बुला लिया। जब वह उसके घर पहुंची तो नशे की हालत में आरोपित ने गाली गलौज कर मारपीट की। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भाग निकलीं तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। अब आरोपित आपत्तिजनक फोटो, वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। बैंक में नौकरी करने के कारण उनका बाहर आना-जाना भी होता है। पीड़िता ने आरोपित और उसके स्वजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    इस संबंध में कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है।