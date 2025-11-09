रेल यात्री हुए परेशान... यूपी के इस शहर में बनारस-मुंबई एसी स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद

संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव। महानगरों से जिले को जोड़ने वाली विशेष वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रेलवे ने स्थगित कर दिया है। ट्रेन का संचालन स्थगित होने के बाद ऑनलाइन बुकिंग भी बंद हो गई है। स्पेशल ट्रेन शनिवार को अंतिम फेरे में जिले से मुंबई के लिए गुजारी गई।

टिकट की ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के बाद यात्रियों को मिली जानकारी

रेलवे प्रशासन ने जिले से होकर गुजरने वाले शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद रेल खंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से बनारस के बीच दो माह पहले स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया था। त्योहारी सीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के शहरों से जिले में आने वाले लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन से काफी हद तक सहूलियत मिली थी।

रेलवे प्रशासन ने एसी स्पेशल ट्रेन का संचालन अचानक स्थगित कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्थगित हो गई है। शनिवार को जिले से मुंबई के लिए ट्रेन का अंतिम फेरा हुआ रवाना

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन को त्योहार के लिए चलाया गया था। शनिवार सुबह बनारस से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन का अंतिम फेरा जिले से होकर गुजारा गया। स्टेशन अधीक्षक अतीक अहमद सिद्दीकी ने बताया कि ट्रेन संचालन को लेकर उच्चाधिकारी अग्रिम निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि स्पेशल ट्रेन को गर्मियों में दोबारा चलाए जाने की संभावना है।