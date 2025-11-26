मैनपुरी में आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान, नौ ब्लॉक में कैंप लगाकर बनेंगे 2.95 लाख लोगों के Card

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन के निर्देश पर जिले में 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अभियान चलाकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों, 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएमओ के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर गठित की गईं टीमें

सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जिले में इस अभियान के तहत 2.95 लाख लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी नौ ब्लॉक में शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में सभी ब्लाकों में शिविर लगेंगे।