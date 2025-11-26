मैनपुरी में आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान, नौ ब्लॉक में कैंप लगाकर बनेंगे 2.95 लाख लोगों के Card
मैनपुरी में 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से पात्रों को बुलाया जाएगा। सीएमओ ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन के निर्देश पर जिले में 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अभियान चलाकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों, 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे।
सीएमओ के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर गठित की गईं टीमें
सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जिले में इस अभियान के तहत 2.95 लाख लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी नौ ब्लॉक में शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में सभी ब्लाकों में शिविर लगेंगे।
कैंप लगाकर बनेंगे कार्ड
आयुष्मान प्रभारी सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि विकास खंड स्तर पर चिकित्साधीक्षकों को सूची उपलब्ध करा दी गई है। आशा कार्यकर्ता के सहयोग से शिविर में पात्रों को बुलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। सीएमओ ने सभी चिकित्साधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन की मंशा के अनुसार शिविर लगाकर सभी पात्रों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।