मैनपुरी में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, फिरोजाबाद के चालक की हो गई मौत

    By Prateek Bhadoria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में एक ऑटो के पलटने से फिरोजाबाद के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक सवारियों को छोड़कर वापस लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पहचान फिरोजाबाद निवासी आकिल के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सवारियां छोड़कर शनिवार की रात वापस लौट रहा आटो अनियंत्रित होकर दन्नाहार क्षेत्र में कल्होर पुवां के निकट पलट गया। हादसे में फिरोजाबाद के रहने वाले चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी पर रखवाया। रविवार सुबह स्वजन के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

    दन्नाहार थाना क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड पर गांव कल्होर पुवां के निकट शनिवार रात नौ बजे के करीब एक आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर दन्नाहार इंस्पेक्टर वीरेंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराई।

    शिनाख्त न होने पर शव मोर्चरी पर रखवा दिया। मृतक की जेब में मिले मोबाइल नंबर से पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी। रविवार सुबह मोर्चरी पर पहुंचे स्वजन ने मृतक की पहचान फिरोजाबाद जिले के थाना रसूलपुर क्षेत्र के मुहल्ला कलावती निवासी 25 वर्षीय आकिल के रूप में की।

    स्वजन ने बताया कि शनिवार को वह फिरोजाबाद से सवारियां लेकर मैनपुरी छोड़ने गए थे। परंतु रात में वह वापस लौटकर नहीं आए। पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया है। इस संबंध में दन्नाहार इंस्पेक्टर वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है। मामले के संबंध में पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।