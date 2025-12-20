Language
    Mainpuri News: बच्चों के अपहरण की कोशिश नाकाम, गांव वालों के शाेर मचाने पर भागे कार सवार

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र में स्कूल से लौट रहे बच्चों को कार सवारों ने अगवा करने की कोशिश की। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े, जिससे कार सवार भाग ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण. बरनाहल। नगला मांधाता में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों को कार सवारों ने अगवा करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख कार सवार फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर कार सवारों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अभिभावकों द्वारा पुलिस को घटना की तहरीर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिभावकों की तहरीर पर पुलिस ने कार सवारों की तलाश में जुटी


    क्षेत्र के नगला मांधाता स्थित प्राथमिक विद्यालय में पास के ही नगला हीरालाल, नगला भूपाल, चंदपुरा के बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। कुछ दिनों से स्कूल की छुट्टी के समय कुछ कार सवार वहां आकर बच्चों को टाफी आदि का प्रभोलन देकर कार में बैठाने का प्रयास करते हैं। गुरुवार दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक कार में दो युवक आए और सात वर्षीय विशाल को टाफी देने के बहाने बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। परंतु वो बैठा नहीं तो आगे जा रहे अंशू और अंशिका निवासी चंदपुरा को प्रलोभन देकर अपने पास बुला लिया।

    बच्चे मचाने लगे शाेर


    युवकों ने बच्चों को कार में बैठाने का प्रयास किया तो बच्चे शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे तो कार सवार फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही बरनाहल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर कार सवारों की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार को बच्चों के अभिभावक विमलेश, रामानंद ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    बरनाहल इंस्पेक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कार सवारों की तलाश कर रही है। जल्द ही मामले का राजफाश किया जाएगा।