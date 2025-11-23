तापमान में गिरावट, सुबह-शाम की ठंडक ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! आलू की फसल के लिए कृषि वैज्ञानिकों की एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी के साथ आलू किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। तापमान में गिरावट, सुबह-शाम की नमी से आलू की फसल पर रोगों का खतरा बढ़ गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी डॉ. रामनगीना सिंह का कहना है कि किसान इस मौसम में खेतों का सुबह-शाम निरीक्षण करें। पत्तियों पर काले धब्बे, किनारों का सूखना, तने का काला पड़ना या पत्तियों का मुड़ना बीमारी के शुरुआती संकेत हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलू के उपचार के लिए किसानों को कृषि वैज्ञानिक ने दी सलाह

खेत में अत्यधिक नमी रोगों की रफ्तार बढ़ा देती है, इसलिए सिंचाई केवल आवश्यकता के अनुसार ही करें। रात के समय सिंचाई बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे तापमान अचानक गिर जाता है और पाला लगने की संभावना बढ़ जाती है। खेत की मेड़ पर धुआं का भी सहारा ले सकते हैं। मौसम में उतार-चढ़ाव आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में समय पर सावधानी और उचित प्रबंधन ही किसानों की फसल को सुरक्षित रख सकता है।