दीपावली वीक में आसमान क्यों छू रहे सब्जियों के दाम? फूलगोभी हुई 120 रुपये किलो

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अन्नकूट पर्व ने इस बार सब्जियों के दामों में आग लगा दी। मंदिरों और घरों में अन्नकूट के भोग के लिए तरह-तरह की सब्जियों की मांग बढ़ी, जिसका असर सीधे बाजारों में देखने को मिला। अधिकांश सब्जियों के दामों में 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।



दीपावली के दूसरे दिन से ही अन्नकूट पर्व की तैयारी में बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। भिंडी, बैंगन, परवल, लौकी, अरबी, कद्दू और गोभी की सबसे अधिक मांग रही। रविवार तक जो सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो में बिक रहीं थीं, वही अब 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गईं।