Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली वीक में आसमान क्यों छू रहे सब्जियों के दाम? फूलगोभी हुई 120 रुपये किलो

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    मैनपुरी में अन्नकूट पर्व के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहार के कारण भिंडी, बैंगन, लौकी, और गोभी जैसी सब्जियों की मांग में भारी उछाल आया है, जिससे इनके दाम 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि थोक मंडियों से माल महंगा मिलने के कारण फुटकर बाजारों में भी कीमतें बढ़ गई हैं। ग्राहकों के लिए त्योहारों पर महंगाई एक आम बात हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अन्नकूट पर्व ने इस बार सब्जियों के दामों में आग लगा दी। मंदिरों और घरों में अन्नकूट के भोग के लिए तरह-तरह की सब्जियों की मांग बढ़ी, जिसका असर सीधे बाजारों में देखने को मिला। अधिकांश सब्जियों के दामों में 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    दीपावली के दूसरे दिन से ही अन्नकूट पर्व की तैयारी में बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। भिंडी, बैंगन, परवल, लौकी, अरबी, कद्दू और गोभी की सबसे अधिक मांग रही। रविवार तक जो सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो में बिक रहीं थीं, वही अब 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के दामों में भी उछाल दर्ज किया गया। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस पर्व पर हर घर में भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें दर्जनों प्रकार की सब्जियां उपयोग होती हैं।

    मांग अचानक बढ़ जाने से थोक मंडियों से माल महंगा मिला, जिसका असर फुटकर बाजारों पर पड़ा। ग्राहकों का कहना है कि त्योहारों पर महंगाई आम बात हो गई है। हर साल अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के मौके पर सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। इस बार भी वही हाल रहा।

    सब्जी दीपावली से पहले रेट (रुपये/किलो) दीपावली के बाद रेट (रुपये/किलो)
    लौकी 20 40
    टमाटर 30 50
    फूलगोभी 80 120
    पत्ता गोभी 40 60
    सीताफल 20 40
    अदरक 80 100
    बैगन 30 50
    खीरा 30 40
    हरी प्याज 30 50
    पालक 30 50
    शिमला 120 150
    धनिया 200 300