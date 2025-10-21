दीपावली वीक में आसमान क्यों छू रहे सब्जियों के दाम? फूलगोभी हुई 120 रुपये किलो
मैनपुरी में अन्नकूट पर्व के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहार के कारण भिंडी, बैंगन, लौकी, और गोभी जैसी सब्जियों की मांग में भारी उछाल आया है, जिससे इनके दाम 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि थोक मंडियों से माल महंगा मिलने के कारण फुटकर बाजारों में भी कीमतें बढ़ गई हैं। ग्राहकों के लिए त्योहारों पर महंगाई एक आम बात हो गई है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अन्नकूट पर्व ने इस बार सब्जियों के दामों में आग लगा दी। मंदिरों और घरों में अन्नकूट के भोग के लिए तरह-तरह की सब्जियों की मांग बढ़ी, जिसका असर सीधे बाजारों में देखने को मिला। अधिकांश सब्जियों के दामों में 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
दीपावली के दूसरे दिन से ही अन्नकूट पर्व की तैयारी में बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। भिंडी, बैंगन, परवल, लौकी, अरबी, कद्दू और गोभी की सबसे अधिक मांग रही। रविवार तक जो सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो में बिक रहीं थीं, वही अब 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गईं।
प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के दामों में भी उछाल दर्ज किया गया। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस पर्व पर हर घर में भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें दर्जनों प्रकार की सब्जियां उपयोग होती हैं।
मांग अचानक बढ़ जाने से थोक मंडियों से माल महंगा मिला, जिसका असर फुटकर बाजारों पर पड़ा। ग्राहकों का कहना है कि त्योहारों पर महंगाई आम बात हो गई है। हर साल अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के मौके पर सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। इस बार भी वही हाल रहा।
|सब्जी
|दीपावली से पहले रेट (रुपये/किलो)
|दीपावली के बाद रेट (रुपये/किलो)
|लौकी
|20
|40
|टमाटर
|30
|50
|फूलगोभी
|80
|120
|पत्ता गोभी
|40
|60
|सीताफल
|20
|40
|अदरक
|80
|100
|बैगन
|30
|50
|खीरा
|30
|40
|हरी प्याज
|30
|50
|पालक
|30
|50
|शिमला
|120
|150
|धनिया
|200
|300
