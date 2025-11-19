शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी: खातों में पहुंची मानदेय की राशि, यहां 62 लाख का भुगतान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। समर कैंप में स्कूलों का संचालन करने वाले शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को छह माह बाद शासन ने बड़ी राहत दी है। सभी का मानदेय उनके खातों में भेजा है। जिले में 1036 शिक्षामित्र व अनुदेशक के खातों में छह हजार रुपये की दर से कुल 62.16 लाख रुपये की धनराशि भेजी गई है।

मई-जून माह में समर कैंप में किया था स्कूलों का संचालन



शासन के आदेश पर ग्रीष्मावकाश में समर कैंप का संचालन कराया गया था। इस कैंप में सिर्फ शिक्षामित्र व अनुदेशकों को ही स्कूल पहुंचने के आदेश दिए गए थे। भीषण गर्मी के बीच सभी ने स्कूलों में यथासंभव कैंपों का संचालन कराया था। शासन द्वारा इसके लिए सभी को मानदेय दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मानदेय को लेकर कोई पहल नहीं हो पा रही थी। संगठन के माध्यम से कई बार इस संबंध में शासन और निदेशालय स्तर पर बातचीत भी की जा चुकी थी।अब शासन ने छह माह के बाद धनराशि स्वीकृत की है।



1036 शिक्षामित्र व अनुदेशकों को छह हजार रुपये की दर से हुआ भुगतान

जिले में अलग-अलग ब्लॉक में मिलाकर कुल 1036 अनुदेशक व शिक्षामित्रों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। छह हजार रुपये प्रति की दर से इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाना था। अब शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत किए जाने के बाद प्रक्रिया आरंभ कराई गई है। मंगलवार को सभी के खातों में धनराशि प्रेषित कर दी गई।