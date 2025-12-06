मैनपुरी में आंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, धरने पर बैठे विधायक
मैनपुरी के किशनी में परिनिर्वाण दिवस पर डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे समर्थकों में रोष फैल गया। क्षेत्रीय विधाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। परिनिर्वाण दिवस पर कस्बा किशनी के कृष्णा नगर स्थित पार्क में स्थापित डॉ. आंबेडकर प्रतिमा को अराजकतत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी होते ही समर्थकों में नाराजगी फैल गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक समर्थकों के साथ पार्क में ही धरने पर बैठ गए। सूचना पर डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंच विधायक को कार्रवाई का आश्वासन दिया। परंतु विधायक और समर्थक अराजकतत्वों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं।
धरने पर बैठे विधायक, डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंच दिया कार्रवाई का आश्वासन
कस्बा किशनी के मुहल्ला कृष्णा नगर स्थित आंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉ. भीमराब आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस से एक दिन पूर्व शुक्रवार की रात अराजकतत्वों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई। शनिवार सुबह आठ बजे के करीब जब समर्थक पार्क में पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हो सकी। जिससे समर्थकों में नाराजगी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही सुबह 10 बजे के करीब क्षेत्रीय विधायक बृजेश कठेरिया, चेयरमैन प्रतिनिधि डैनी यादव मौके पर पहुंचे और अराजकतत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।
कस्बा किशनी के मुहल्ला कृष्णा नगर स्थित आंबेडकर पार्क में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे विधायक बृजेश कठेरिया।
एमएलए ने कहा, साजिश के तहत की क्षतिग्रस्त
इस दौरान विधायक ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर सोची−समझी साजिश के तहत अराजकतत्वों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना के कई घंटों बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समर्थकों के साथ विधायक अराजकतत्वों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े, पुलिस तलाश में जुटी
सूचना मिलते ही डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा, सीओ भोगांव आरके द्विवेदी, किशनी इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के साथ मौके पर पहुंच गए। जहां डीएम, एसपी ने विधायक और समर्थकों से अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। परंतु विधायक और समर्थक तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर अराजकतत्वों की तलाश शुरू कर दी है।
