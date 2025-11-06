पुराने दौर के बर्तनों की फैशन लौटी, फिर से डिमांड में आए तांबा-पीतल, बाजार में दिख रहा सहालग का रंग

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दीपावली के त्योहार के बाद अब सहालग का सीजन दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही नगर के बर्तन बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों पर तांबा, पीतल और स्टील के नए डिजाइन वाले बर्तनों की भरमार है। ग्राहक अपनी पसंद के बर्तन खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचने लगे हैं।

त्योहारों के बाद चढ़ा सहालग का रंग, तांबा-पीतल के बर्तनों की बढ़ी खरीदारी

पुराने दौर के बर्तन एक बार फिर फैशन में लौट आए हैं। कारोबारी भी परंपरागत तांबा और पीतल के बर्तनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार बाजार में तांबे की ओरली, पीतल के फ्लावर पाट और पालिश वाले स्टील के बर्तन खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शादी-ब्याह के सीजन में इन बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सहालग के सीजन की आहट के साथ ही बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले तीन महीनों में बर्तनों का कारोबार चरम पर रहेगा।



