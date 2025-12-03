फार्मर रजिस्ट्री से हुआ बड़ा खुलासा: 900 नाबालिगों ने लिया सम्मान निधि का लाभ, दोषी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

सौरभ शुक्ला, जागरण: मैनपुरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की फार्मर रजिस्ट्री के सत्यापन में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि जिले में 900 से अधिक नाबालिग बच्चों के नाम पर सम्मान निधि का लाभ स्वीकृत हो गया था। यह खुलासा होते ही कृषि विभाग से लेकर प्रशासनिक तंत्र तक में हलचल मच गई है। योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी का वयस्क होना अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्री में शामिल कई प्रविष्टियों में आयु 18 वर्ष से कम दर्ज मिली, जो स्पष्ट रूप से अनियमितता को दर्शाती है।

तहसील स्तर पर टीमें गठित कर पुन: होगा भौतिक सत्यापन



जांच अधिकारियों के अनुसार, फार्मर रजिस्ट्री के मिलान के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ में आई। कई परिवारों ने भूमि के उत्तराधिकार में नाबालिगों के नाम दर्ज कराए थे, जिसके आधार पर योजना में उनका पंजीकरण कर दिया गया। वहीं कुछ मामलों में जानकारी भरते समय लापरवाही के कारण भी गलत प्रविष्टियां सामने आई हैं। विभाग अब इन सभी प्रविष्टियों को दोबारा खंगाल रहा है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।



शासन के निर्देश पर होगी लापरवाह कर्मियों पर कार्रवा ई



प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। तहसील स्तर पर टीमें गठित कर सभी संदिग्ध नामों का भौतिक सत्यापन शुरू करा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होते ही नाबालिग लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और यदि किसी कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।



12500 दंपती ने भी पाया था योजना का दाेहरा लाभ फार्मर रजिस्ट्री के दौरान जांच में जिले में 12500 दंपती ने भी सम्मान निधि का दोहरा लाभ पाया था। विभाग ने इन दंपतियों की आगे आने वाली किसान सम्मन निधि रोक दी है। अब इनमें से पति को ही योजना का लाभ मिलेगा। पत्नी के खाते में पहुंची सम्मान निधि की विभाग रिकवरी न कर पति को उतनी किश्तों तक योजना से वंचित रखा जाएगा।