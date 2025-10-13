पैसों को लेकर हुआ विवाद तो पड़ोसियों ने पीटा, फिर महिला ने उठाया दिल दहलाने वाला कदम

संवाद सूत्र, बेलाताल। 50 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर महिला का पड़ोसियों से विवाद हो गया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से तो आरोपितों ने उसकी पिटाई कर दी और जहरीले पदार्थ की पुड़िया देकर मर जाने को कहा। पिटाई से क्षुब्ध होकर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे जिला अस्पताल से झांसी रेफर कर दिया गया। लेकिन वहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई है।

थाना कुलपहाड़ के कस्बा जैतपुर के मुहल्ला कचेरन का पुरवा निवासी 40 वर्षीय सरोज यादव ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली।उसे सीएचसी जैतपुर से जिला अस्पताल लाया गया था। यहां से रेफर किए जाने के बाद झांसी ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने तहरीर देकर व बयान दर्ज कराकर बताया था कि राजेंद्र ने उससे एक माह पूर्व एक लाख रुपये उधार मांगे थे। लेकिन व्यवस्था न होने के कारण उसने 50 हजार रुपये दे दिए थे। जब उससे पैसे मांगे तो वह टालते रहे।

पैसे मांगने पर पीटा 12 अक्टूबर की दोपहर रुपये वापस मांगने पर राजेंद्र यादव, गोविंददास, मुनन का लड़का, हरीसिंह, रिंकू, कल्लन व वमेश ने उसके साथ मारपीट कर दी। गालियां देकर सोने का मंगलसूत्र व चेन लेकर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसकी शिकायत पुलिस से की थी। इस पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

महिला ने आरोप लगाया था कि रिंकू तमंचा लिए था और गोविंददास ने जहर की पुड़िया उसकी तरफ फेंकी और कहा कि खाकर मर जाओ। इसके बाद सरोज ने जहर खा लिया और कहा कि यदि उसकी मौत हो जाए तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे।