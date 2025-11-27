SIR in UP: यहां मिलेगी 2003 की पूरी मतदाता सूची, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
महोबा में निर्वाचन अधिकारी गजल भारद्वाज ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। बूथ लेवल एजेंटों को गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए। वोटर लिस्ट ऑनलाइन खोजने और एसआइआर अभियान-2026 की जानकारी दी गई। मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को देने की अपील की गई। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई।
जागरण संवाददाता, महोबा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपके स्तर से नियुक्त कराए गए बूथ लेवल एजेंट भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं से गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर के बाद स्वयं भी अपने हस्ताक्षर बूथ लेवल एजेंट के रूप में करें। संबंधित बीएलओ को अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन हस्तगत करा सकते हैं।
राजनैतिक प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र लखनऊ की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in/rollpdf/rollpdf.aspx, voters.eci.gov.in व वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से वोटर लिस्ट मे खोज सकते है। साथ ही गणना प्रपत्र आनलाइन भी कर सकते है।
यदि मतदाता को किसी भी प्रकार की समस्या गणना प्रपत्र भरने में आती है तो जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर के दूरभाष नं 05281-254918 व टोल फ्री नं 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि एसआइआर अभियान -2026 चार नवंबर से चल रहा है।
जिसे चार दिसंबर तक बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज कराया जाना है। मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ के माध्यम से प्राप्त गणना प्रपत्रों को वास्तविकता के आधार पर स्वयं अथवा अपने किसी परिवार के वयस्क अभिभावक के माध्यम से भरकर तत्काल बीएलओ को उपलब्ध कराएं।
जिससे बीएलओ अपने एप के माध्यम से आपके गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज कराते हुए आगे की कार्रवाई कर सके और एसआइआर अभियान समय पर पूरा हो सके। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
