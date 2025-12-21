Language
    UP Panchayat Chunav: इस बार वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटे, कब होगा अंतिम सूची का प्रकाशन?

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    महोबा जिले के कबरई, चरखारी, जैतपुर व पनवाड़ी विकासखंडों की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि निर्धारित की गई है। 23 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। जिले के सभी विकासखंडों कबरई, चरखारी, जैतपुर व पनवाड़ी की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की गई है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाश होगा। 24 से 30 दिसंबर तक अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा।

    इसी अवधि में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के सुझाव भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 6 फरवरी को जनसामान्य के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

    जिले की 273 ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या तीन हजार से अधिक है और जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 345 व जिला पंचायत सीटें 14 है।

    पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का सत्यापन कराया गया। जिसमें जिले के कबरई, पनवाड़ी, चरखारी व जैतपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 5,50,516 हो गई है। वहीं सूची में 82070 नए मतदाता बढ़े है। जबकि दिवंगत, बाहर रह रहे या अन्य वजहों से 41058 मतदाता घटे है।