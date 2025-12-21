UP Panchayat Chunav: इस बार वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटे, कब होगा अंतिम सूची का प्रकाशन?

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले के सभी विकासखंडों कबरई, चरखारी, जैतपुर व पनवाड़ी की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाश होगा। 24 से 30 दिसंबर तक अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा।

इसी अवधि में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के सुझाव भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 6 फरवरी को जनसामान्य के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।