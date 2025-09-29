आज महोबा आएंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही आज यानी 29 सितंबर को महोबा बांदा और चित्रकूट का दौरा करेंगे। वह इन तीनों जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे। इन बैठकों में कृषि योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे वह चित्रकूट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
जागरण संवाददाता, महोबा। उप्र के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही का तीन जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम तय हुआ है। 29 सितंबर की सुबह साढ़े 7 बजे वह लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। सुबह 11.30 पर वह महोबा पहुंचेंगे।
लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त निबंधन, उपनिदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12.15 पर वह महोबा से प्रस्थान करेंगे।
इसके बाद सवा एक बजे सर्किट हाउस बांदा में डीएम सहित कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3.45 बजे सर्किट हाउस चित्रकूट पहुंचेगे।
यहां भी वह जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त निबंधन व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5 बजे वह चित्रकूट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।