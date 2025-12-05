Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महोबा में दो सड़क दुर्घटनाओं में चौकीदार समेत दो की दर्दनाक मौत, मुकदमा दर्ज

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    महोबा में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में, एक बाइक सवार ने 22 वर्षीय अनस को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महोबा। शहर के मुहल्ला भटीपुरा निवासी अजीज खां ने बताया कि उसका 22 वर्षीय पुत्र अनस दो दिसंबर को किसी कार्य से ग्राम रिवई थाना कबरई गया था। शाम करीब 4 बजे वह बाइक से वापस आ रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम नहदौरा के पास कबरई की ओर से आ रही बाइक चालक ने तेजी और लापरवाही से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक में तीन लोग सवार थे। हादसे में अनस के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    उधर थाना कबरई के ग्राम गंज निवासी मनमोहन ने बताया कि 4 दिसंबर की रात्रि करीब दो बजे उसका 45 वर्षीय भाई पप्पू चौकीदाराी का काम करता था और मालिक को पानी देने गया था। वह पानी लेकर सड़क से जा रहा था तभी सड़क निर्माण कार्य में लगे कंपनी का डंपर उसे कुचलता हुआ निकल गया। जिससे उसकी मौत हो गई।

    चालक डंपर लेकर भाग निकला। भाई पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ितों ने शहर कोतवाली व थाना कबरई में तहरीर दी। संबंधित थाना पुलिस ने वाहन चालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।