महोबा में दो सड़क दुर्घटनाओं में चौकीदार समेत दो की दर्दनाक मौत, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, महोबा। शहर के मुहल्ला भटीपुरा निवासी अजीज खां ने बताया कि उसका 22 वर्षीय पुत्र अनस दो दिसंबर को किसी कार्य से ग्राम रिवई थाना कबरई गया था। शाम करीब 4 बजे वह बाइक से वापस आ रहा था।

ग्राम नहदौरा के पास कबरई की ओर से आ रही बाइक चालक ने तेजी और लापरवाही से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक में तीन लोग सवार थे। हादसे में अनस के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

उधर थाना कबरई के ग्राम गंज निवासी मनमोहन ने बताया कि 4 दिसंबर की रात्रि करीब दो बजे उसका 45 वर्षीय भाई पप्पू चौकीदाराी का काम करता था और मालिक को पानी देने गया था। वह पानी लेकर सड़क से जा रहा था तभी सड़क निर्माण कार्य में लगे कंपनी का डंपर उसे कुचलता हुआ निकल गया। जिससे उसकी मौत हो गई।