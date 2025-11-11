महोबा में तीन सगी बहनों की मौत, देर रात से लापता थीं; कुएं में मिले सभी के शव
महोबा के आरी गांव में रामलाल की तीन बेटियां खेत जाने के बाद लापता हो गईं। शाम तक घर न लौटने पर खोजबीन शुरू हुई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कुएं में तीनों के शव मिले। आशंका है कि एक को बचाने में बाकी दो भी कुएं में गिर गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, महोबा। अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव निवासी रामलाल की बेटियां आठ वर्षीय रुचि, सात वर्षीय दीक्षा व चार वर्षीय पुष्पा सोमवार दोपहर घर से खेत जाने की बात कहकर गई थीं।
शाम तक तीनों घर नहीं लौटीं तो खोजबीन शुरू की गई। रात तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।
पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो शव कुएं में उतराते दिखे। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
एसपी ने अनुमान लगाया कि एक बच्ची पहले गिरी और उसे बचाने के लिए दोनों बच्चियां गिरीं, जिससे तीनों की मौत हो गई। कहा कि हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है।
