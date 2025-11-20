Mahoba News: खेलते-खेलते 8 फीट गहरे पानी भरे टैंक में डूबा 6 साल का बच्चा, हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, महोबा। कबरई के इंदिरानगर मुहल्ले में छह वर्षीय मासूम खेलते-खेलते शौचालय के लिए बन रहे आठ फीट गहरे टैंक में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

कस्बा कबरई के मुहल्ला इंदिरानगर निवासी 6 वर्षीय वरुण पुत्र रामजी गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह घर के पास शौचालय के लिए बन रहे टैंक में गिर गया। कुछ देर बाद स्वजनों को बच्चा न दिखने पर उसकी खोजबीन शुरू की। लेकिन पता नहीं चल सका।

सूचना थाना पुलिस को भी दी गई। संदेह होने पर स्वजन ने घर के पास ही बने टैंक में तलाश की। वहां उसका उतराता शव मिला। स्वजन टैंक मासूम को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई ले गए। चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।