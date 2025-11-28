बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे भाई की हादसे में मौत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, महोबा। बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे भाई की मध्य प्रदेश के हरपालपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बुधवार की देर रात मौत हो गई। उसे हरपालपुर से नौगांव, पनवाड़ी और जिला अस्पताल से मध्य प्रदेश के छतरपुर चिकित्सालय ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

29 नवंबर को बहन की शादी है। इसके पहले यह घटना होने से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। स्वजन का कहना है कि पुलिस उसे इधर उधर अस्पताल ले जाती रही, यदि समय पर छतरपुर या झांसी भेजा जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उसका मोबाइल और बैग भी नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश छतरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।

मध्य प्रदेश के हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरसेड़ निवासी 24 वर्षीय नरेंद्र पांचाल पुत्र जयनारायण की बहन कामिनी की शादी 29 नवंबर को होनी थी। नरेंद्र बुधवार को कार्ड बांटने गया था और देर रात बाइक से मऊरानीपुर झांसी से घर लौट रहा था।

वह उप्र सीमा के पास हरपालपुर कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसके सिर में गंभीर चाेटें आईं। छतरपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। चाचा धर्मपाल व जीजा बृजेश निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी ने बताया कि रात तक घर न लौटने पर नरेंद्र का फोन लगाया गया पर वह नहीं लगा। जानकारी हुई कि हरपालपुर के पास एक्सीटेंड हो गया है। वह हरपालपुर अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि उसे नौगांव ले जाया गया। यहां पहुंचने पर पता चला कि चौकी सौरा महोबा की पुलिस उसे पनवाड़ी ले गई। यहां उसे उसे महोबा रेफर किया गया।

स्वजन महोबा पहुंचे और उसको छतरपुर चिकित्सालय ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। स्वजन के मुताबिक यदि उसे समय रहते झांसी या छतरपुर पहले ही ले जाया जाता तो जान बच सकती थी। भाई की मौत से बहन की शादी स्थगित हो गई और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।