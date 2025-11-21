Swadesh Darshan Scheme: पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, होम-स्टे मालिकों के लिए उद्यमिता विकास ट्रेनिंग शुरू
महोबा में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पर्यटन विकास की योजना बनाई गई है। पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। पर्यटन स्थलों पर इतिहास और संस्कृति की जानकारी दी जाएगी। पर्यटक गाइड प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, और सुरक्षा कर्मियों के लिए सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य पर्यटन सेवाओं को बेहतर बनाना है।
जागरण संवाददाता, महोबा। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए समेकित पर्यटन विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है। पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराएगा।
पर्यटन अधिकारी डा. चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को इतिहास, संस्कृति एवं स्थानीय महत्व की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत पर्यटक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव मांगे गए है।
स्थानीय गाइड एवं टूरिस्ट एस्कार्ट्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स, नेचर एवं ईको-टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए टूरिज्म सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम, होम-स्टे आनर्स के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आदि का आयोजन किया जाएगा।
इनका उद्देश्य पर्यटन सेवाओं को सुदृढ़ करना व आगंतुकों को सुरक्षित, समृद्ध एवं ज्ञानवर्धक अनुभव उपलब्ध कराना है। इच्छुक प्रतिभागी एवं संस्थाएं इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पर्यटन कार्यालय से भी जानकारी ले सकते है।
