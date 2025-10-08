जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उप जेल का किया औचक निरीक्षण, प्रतिबंधित चीजों को लेकर दी ये चेतावनी
महोबा में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बैरकों समेत सभी आवासीय क्षेत्रों भोजनालय और रसोई का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था बनाए रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। कैदियों से बात करके सुविधाओं की जानकारी ली और जेल अधीक्षक को प्रतिबंधित सामग्री पर रोक लगाने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, महोबा । जिलाधिकारी गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से उप कारागार का औचक निरीक्षण किया। यहां निरुद्ध बंदियों के आवासीय बैरक, विशेषकर महिला बंदियों के बैरकों का गहन अवलोकन किया।
भोजनालय, अस्पताल, रसोई घर एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निर्देशित किया गया कि सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के साथ ही पूरी सतर्कता बरती जाए।
बंदियों से की बात
उन्होंने बंदियों से वार्ता कर उनकी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। जेल अधीक्षक से कहा कि परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री प्रवेश न कर पाए, इसके लिए कड़ी सतर्कता बरती जाए। साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए। डीएम व एसपी ने कहा कि कारागार एक सुधार गृह है, इसलिए यहां निरुद्ध बंदियों को सुधार की दिशा में प्रेरित करने के लिए सकारात्मक गतिविधियों एवं परामर्श कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। इस दौरान जेलर राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
