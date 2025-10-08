जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उप जेल का किया औचक निरीक्षण, प्रतिबंधित चीजों को लेकर दी ये चेतावनी

जागरण संवाददाता, महोबा । जिलाधिकारी गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से उप कारागार का औचक निरीक्षण किया। यहां निरुद्ध बंदियों के आवासीय बैरक, विशेषकर महिला बंदियों के बैरकों का गहन अवलोकन किया।

भोजनालय, अस्पताल, रसोई घर एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निर्देशित किया गया कि सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के साथ ही पूरी सतर्कता बरती जाए।

बंदियों से की बात

उन्होंने बंदियों से वार्ता कर उनकी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। जेल अधीक्षक से कहा कि परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री प्रवेश न कर पाए, इसके लिए कड़ी सतर्कता बरती जाए। साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।