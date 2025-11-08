Language
    यूपी के इस जिले में बनेगा सन इंटरप्रिटेशन सेंटर, स्थानीय कला और संस्कृति की दिखेगी झलक

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    महोबा में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सन इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए। यह सेंटर भगवान सूर्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करेगा। नवीन पीढ़ी को सूर्य के महत्व, ऊर्जा और ज्योतिषीय महत्व को दर्शाया जाएगा। स्थानीय कला और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, महोबा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत जिले का समेकित पर्यटन विकास किया जाना है। जिसके तहत सन इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंट्रांस गेट, साइनेज, ट्रिएंगुलर गार्डन विकसित करने का कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने यहां का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए।

    इंटरप्रिटेशन सेंटर भगवान सूर्य से संबंधित धार्मिक, ऐतिहासिक, विज्ञान के प्रचलित मतों को प्रदर्शित करेगा। सूर्य देव से संबंधित प्राचीन परंपराओं को प्रचारित करने का कार्य करेगा। नवीन पीढ़ी को भगवान सूर्य के जीवन में महत्व, उनकी ऊर्जा व ज्योतिषी महत्व को दर्शाएगा।

    सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के विविध दृश्यों को नवीन तकनीकी से देखने की व्यवस्था भी यहां रहेगी। स्थानीय कला संस्कृति स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाने की व्यवस्था होगी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय के पास भूमि चिंहित की गई है और यूपीपीसीएल बांदा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

    जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देशित किया। इस दौरान पर्यटन अधिकारी डा. चित्रगुप्त श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।