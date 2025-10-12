Language
    'तुमने किसानों के कपड़े उतारे, मैं तुम सबको नंगा करूंगा'..., सपा सांसद ने DD कृषि को लताड़ा

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने डीडी कृषि चैनल को किसानों के मुद्दे पर फटकार लगाई। उन्होंने चैनल पर किसानों के प्रदर्शन को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि चैनल किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। गुस्से में, उन्होंने चैनल को 'नंगा' करने की धमकी भी दी, अगर उसने किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद नहीं किया तो वे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

    जागरण संवाददाता, महोबा। कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आमंत्रित करने के लिए उपनिदेशक कृषि रामसजीवन ने सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को फोन लगाया। अधिकारी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उनसे आने के लिए कहा।

    इस पर सपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगे। इसके बाद सांसद के बोल बिगड़ गए। उन्होंने अधिकारी से कहा डीडी साहब....धन धान्य योजना आज लेकर आ रहे। 132 करोड़ का घोटाला करवा दिया। किसान मर रहे है और धन धान्य योजना कर रहे तुमको शर्म नहीं आ रही। हैलो....अधिकारी बोले जी सर। सांसद ने कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको...।

    किसानों के उतार रहे कपड़े

    किसानों के कपड़े उतार लिए और धन धान्य योजना बता रहे हो। मैंने आरटीआइ मांगी है सबको नंगा करूंगा मैं। लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। साले तुम चड्डी उतारने में लगे हो किसानों की। खाद मिल नहीं रहा, फसल बीमा में घोटाला किया फिर भी बोल रहे हो धन धान्य योजना....। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। गुस्से में सांसद बोले चल चुप कर साले मुझे मत लगाना....। दोनों के बीच करीब 1.51 मिनट की बात हुई।

    इसका आडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रहा है। हालांकि दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। सपा सांसद अजेंद्र सिंह का पक्ष जानने का प्रयास किया पर 8 बार काल करने पर उनका फोन नहीं लगा। इसके बाद दो बार पूरी घंटी गई पर फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में फिर पहुंच के बाहर बताने लगा।