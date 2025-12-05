UP Sir Form: बाहर नौकरी करते हैं तो क्या फॉर्म भरने के लिए घर आना पड़ेगा? यहां मिलेगा सभी सवालों का जवाब

यदि वह यहां नहीं आ पा रहे है तो रजिस्ट्री या वाट्सएप से फार्म पहुंचा दें। जिससे वह भरकर यहां बीएलओ के पास भेज सकें। यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज ने दैनिक जागरण प्रश्न पहर कार्यक्रम दौरान लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कही। पेश है लोगों के सवाल और उनके जवाब......।



सवाल : मैं जिले से बाहर नौकरी करता हूं, क्या फार्म भरने के लिए आना पड़ेगा, कैसे सूची में नाम जुड़वा सकता हूं।

- सर्वेश कुमार, महतवानापुरा महोबा।

जवाब : अपने किसी स्वजन से रजिस्ट्री द्वारा फार्म मंगा सकते है। इसके बाद उसे भरकर रजिस्ट्री या अन्य माध्यम से स्वजन के पास भेज देें। जिससे नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।



सवाल : एसआइआर क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ होगा।

- पवन, हरपालपुर।

जवाब : एसआइआर बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के जरिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होता है। दिवंगत व दोहरे मतदाता सामने आते है। एसआइआर में मतदाता को खुद अपना नाम पता व अन्य जानकारी भरनी होती है और वह सही से फार्म भरता है। पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची सामने आती है। ऐसे में कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता।



सवाल : गणना फार्म में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, डिटेल भी नहीं मिल रही, क्या करें।

- जयनारायण, कबरई।

जवाब : यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बीएलओ व अन्य सहयोगियों की मदद लें। फिर भी परेशानी है तो फार्म में साइन करके जमा कर दें। इसके बाद नोटिस मिलेगा और इसमें आयोग से जारी कोई भी आइडी विकल्प लगाना होगा। लोग परेशान न हो बस फार्म जरूर जमा करें।



सवाल : यदि कुछ समस्या या शिकायत है तो क्या करना चाहिए।

- पूजा, कुलपहाड़।

जवाब : यदि गणना प्रपत्र भरने में कोई समस्या या शिकायत है तो इसके लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर में भी संपर्क कर सकते है।



सवाल : 2003 की पुरानी मतदाता सूची में नाम नहीं था, क्या अब नया फार्म नहीं भरा जा सकता है।

- राजेश यादव, महोबा।

जवाब : 2003 की सूची में नाम नहीं है, तो भी फार्म भरना आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जो गणना फार्म मिलेगा उसे जरूर भरें, ताकि वर्तमान स्थिति के अनुसार आपका मतदाता विवरण सही रूप से दर्ज किए जा सकें। इसके साथ ही अगर 2003 की सूची में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है, तो उसे भी भरा जा सकता है। अगर किसी का भी नाम नहीं हैं, तो भी गणना फार्म भरना आवश्यक है।